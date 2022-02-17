Üye Girişi
Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor - Son Dakika

Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor

17.02.2022 14:26
Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği başarılar ile Eskişehir'i gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak kulübün tekvando antrenörlerinden Dilek Karakuyu, 23 Nisan - 15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek olan 24. Deaflympic İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi. 16 Şubat'ta başlayacak olan olimpiyat hazırlık kampına giden Karakuyulu, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün yanı sıra Eskişehir'i de gururlandırdı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, Eskişehirli gençlerin spor ile tanışması ve kenti temsil etmeleri için birçok branşta faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor

YORUMLAR
500

Milli Takım, Eskişehir, Tepebaşı, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:18 Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:11 Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement