Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye\'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
21.02.2026 19:32
Nijeryalı ünlü atlet Favour Ofili, gelecek dönemde Türkiye adına yarışmak istediğini açıkladı. Ofili'nin bu tercihi ülkesi Nijerya'da büyük ses getirdi. Nijerya Ulusal Spor Komisyonu, ''Mümkün değil'' diyerek bu karara karşı çıktı.

Nijeryalı ünlü atlet Favour Ofili, çok sürpriz bir karara imza atarak kariyerinin gelecek döneminde Türkiye adına yarışmak istediğini duyurdu.

'KARİYERİMİ KURTARMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM'

23 yaşındaki Nijeryalı dünya rekortmeni sprinter 'Kariyerimi kurtarmak için Türkiye'yi seçtim. Kalan zamanımı iyi değerlendirmek için doğru zaman bu.' sözleriyle Türkiye adına mücadele etmek istediğini dile getirdi.

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

NİJERYA'DA SES GETİREN KARAR

Favour Ofili'nin Türkiye adına yarışmak istemesi ülkesi Nijerya'da büyük yankı uyandırdı. Genç sporcunun Türkiye adına yarışmasını engellemek için harekete geçen Afrika ülkesindeki Ulusal Spor Komisyonu'nun (NSC) üst düzey bir yetkilisi, Favour Ofili'nin geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasında bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye geçişinin mümkün olmadığını ifade etti.

'TÜRKİYE'YE GEÇİŞİ MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamanın devamında "Ofili geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı ve Türkiye'ye geçişi mümkün değil. Başka bir ülke için yarışmak istiyorsa, Eylül 2028'e kadar beklemek zorunda kalacak" denildi.

Son Dakika Spor Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı - Son Dakika
