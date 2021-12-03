Üye Girişi
Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya - Son Dakika

Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya

03.12.2021 09:19
Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya

Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde yarın 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar.

Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde yarın 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar.

Adana Demirspor ve Galatasaray'da futbol oynayan Fatih Terim, teknik direktör olarak kulüplerde Göztepe, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina ve Milan'da görev yaptı. Terim, Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam olurken, kariyerine 1 de UEFA Kupası sığdırdı.

Altay'da yetişen ve Galatasaray'da kariyerini noktalayan Mustafa Denizli ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların yanı sıra birçok kulüpte görev yaptı. Denizli, Türk futbolunda "Üç Büyükler"de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda.

İki tecrübeli çalıştırıcı da A Milli Takım'ın başında önemli başarılar elde etti. Ancak Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Kazanan Galatasaray

Galatasaray'ın başında Fatih Terim, Mustafa Denizli ile 2 kez karşılaşırken, Denizli ise Terim'e 4 kez rakip oldu.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında Fatih Terim idaresindeki MKE Ankaragücü ile 4 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İki teknik adam arasındaki rekabette son 2 karşılaşmada ise Galatasaray'ın başında Terim yer aldı. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1996-1997 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kocaelispor ile berabere kalıp, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa'yı yendi.

Mustafa Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Fatih Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.

Kupada turu geçen Terim

Fatih Terim ile Mustafa Denizli, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada birbirine rakip oldu.

1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Galatasaray ile Fatih Terim'in yönettiği MKE Ankaragücü 4. turda eşleşti.

İki maç sonunda 2-1 ve 3-1'lik üstünlük kuran Terim'in öğrencileri, turu geçti.

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi 08:59 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! 08:24 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor 07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum 07:20 Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu 19:38 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi

Son Dakika Haberleri
08:58 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
08:53 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!
08:47 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!
08:46 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Cuma altın fiyatları
08:43 Tacizci doktordan hastane bile şikayetçi oldu!
08:38 Covid 19'a karşı en yüksek korumayı hangi aşı sağlıyor? İşte o araştırma!
08:37 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:31 Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu
08:27 CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!
08:23 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturan 6 milyon kediyi genetik teknolojiyi kullanarak öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturan 6 milyon kediyi genetik teknolojiyi kullanarak öldürmeyi planlıyor         
09:13
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
08:38
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement