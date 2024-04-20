Milyarlarca insanın büyük heyecanla takip ettiği futbol dünyasında her geçen gün daha ilginç bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Shevchenko, hakemlerin artık yalan makinesine gireceğini ve testten geçemeyenlerin görev alamayacağını açıkladı.
Shevchenko, yalan makinesine bağlanan hakemlerden testi geçemeyen olursa hakemlik kariyerlerinin sona ereceğini ifade etti. Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var" dedi.
Son Dakika › Spor › Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak - Son Dakika
Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.
Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonası'na Muğla'dan katılan genç sporcu Tuna Yaraş, 177 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yaraş, kendi sıkletinde 67 kilogram, koparma dalında 77 kilogram, silkme dalında ise 100 kilogram olmak üzere toplamda 177 kilogram kaldırarak şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sakatlıklar ve diğer nedenlerle 9 eksikle mücadele etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, maçı çocuklarla birlikte izledi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Nurullah Balcı, Trabzonspor formasını, silinen logosunu kalemle çizip giymeye devam ediyor. Okulun tek Trabzonsporlu öğrencisi olan Balcı, Trabzonlu öğretmeni sayesinde bordo-mavili renklere gönül verdi. Giydiği bordo-mavili formasıyla ilçede zaman geçiren Balcı, aynı zamanda gönül verdiği takımının maçlarını merakla takip ediyor. Trabzonsporlu futbolcularla tanışmayı hayal eden Balcı, gelecek sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Ligde liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, evindeki son maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca, Galatasaray'ın kalecisi Muslera, gol yememe rekorunu kırma şansına sahip. Mauro Icardi ise son 4 maçta 5 gol atarak etkili performansını sürdürdü.
2023-2024 futbol sezonu Fehmi Kuş U13 Ligi fikstürü çekildi. U13 Ligi 27-28 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam MYO personeli Hakan Dağ, Antalya'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmalarında büyük para atlet kategorisinde Gülle Atma branşında altın madalya kazandı. Hakan Dağ, daha önce de farklı şampiyonalarda farklı branşlarda madalyalar kazanmıştı ve sporla ilgilenmeye devam edeceğini belirtti.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, TFFHGD yönetimine seçildi. Ankara'da yapılan genel kurula 442 delege katıldı. Aydın, Disiplin Kurulu Üyesi olarak seçildi.
Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bocce sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda birinci olan takım, ikinci ve üçüncü takımlarla birlikte madalya ve kupalarını alarak ödüllendirildi. Kaymakam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ödüller verildi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) heyecanı başladı. Turun 3 etabı Muğla'da gerçekleşecek.
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