Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak

Spor

Milyarlarca insanın büyük heyecanla takip ettiği futbol dünyasında her geçen gün daha ilginç bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE BAĞLANACAK

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Shevchenko, hakemlerin artık yalan makinesine gireceğini ve testten geçemeyenlerin görev alamayacağını açıkladı.

TESTTEN GEÇEMEYENİN KARİYERİ BİTECEK

Shevchenko, yalan makinesine bağlanan hakemlerden testi geçemeyen olursa hakemlik kariyerlerinin sona ereceğini ifade etti. Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var" dedi.