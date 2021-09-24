TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

55. dakikada Tuzlaspor ceza sahasında baskı kuran Kocaelispor'un etkili atağı bu kez golle sonuçlandı. Ceza sahası içinde Dino'nun pasında topla buluşan Benhur'un şutunda top filelere gitti. 1-0

53. dakikada Kocaelispor'un etkili atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Dino, kaleye paralel şutunda kaleci Angeler iki hamlede topa sahip oldu.

34. dakikada İlyas Kubilay'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Dino, kaleci Angeler ile karşı karşıya kaldı. Dino'nun şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Cabezas'ın yaptığı ortada Benhur topa vurmak istedi ancak rakip savunma Benhur'dan önce davrandı.

5. dakikada Kocaelispor'da İlyas Kubilay sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Topa hareketlenen Musa Nizam yakın mesafeden topu ıskaladı ve mutlak bir gol kaçtı.

TFF 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 55. dakikada Benhur'un ayağından bulduğu tek golle mağlup etti.

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