TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Altınordu: 1

86. dakikada kullanılan köşe atışında Doğan Can altı pastan topu ağlara gönderdi. 2-1

40. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Landel sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

9. dakikada Akabueze'nin ara pasıyla topla buluşan Pucko, kaleci Ali Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu 'yu 2-1 mağlup etti.

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