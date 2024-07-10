TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın sunumuyla başlayan görüşmelerde, gündemdeki konular ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

10.07.2024 19:57
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Agah Ruşen Çetin ve Mustafa Eröğüt ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can yer aldı. TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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