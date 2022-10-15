TFF 2. Lig Beyaz grupta Somaspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Selim Şenöz xx, Mücahid Adem Çelebi xx
24Erzincanspor: Umut Kaya x (dk.46 Hayrullah Mert Akyüz x), Birhan Vatansever x, Ali Yavuz Kol x (dk.61 İbrahim Can Köse xx), Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx, İlker Günaslan xx, Ömer Esenkaya x (dk.90 Burak Aydın ?), Yasin Dülger xx, Yücel Candemir x (dk.73 Sinan Akaydın x), Enes Yılmaz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xxx
Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Yavuzhan Keleşoğlu x (dk.33 Ali Mert Aydın x), Kadir Kurt xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Can Muhammet Vural x (dk.67 Emrecan Bulut x), Yılmaz Ceylan xx (dk. 82 Kadir Karış ?), Yusuf Türk x (dk.82 Mücahit Aslan ?), Erdem Aygül xx (dk.82 Yusuf Tursun ?), Mustafa Şengül xx, Eray Korkmaz xx, Kenan Fakılı xx
Goller: Dk. 12 Mustafa Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor), dk. 45 Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)
Sarı Kartlar: Yasin Dülger, Birhan Vatansever, Maksut Taşkıran (24Erzincanspor), Ali Mert Aydın, Kadir Kurt, Muharrem Tunay Meral (Somaspor) - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Somaspor: 1 - Son Dakika