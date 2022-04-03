TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0

03.04.2022 15:59
TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Burak Olcar xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Faruk Yağlı xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursdun xx, Taha Can Velioğlu xx, Alaattin Hamza Ok x (Ömer İnan dk. 46 x), Doğukan Emeksiz x (Fatih Aktay dk. 63 x), Nazmi Candoğan xx, Erhan Şentürk xx (Yusuf Avcılar dk. 88 ?), Ferhat Culcoğlu xx, Mithat Pala xx, Celal Hanalp x (Barış Zeren dk. 63 ?), Burak Çoban xx (Emre Dayan dk. 88 ?)

Serik Belediyespor: İsmail Cengiz xx, Mehmet Sak xx, Sezer Yıldırım xx, Furkan Yaman xx, Gökhan Payal x, Erdem Koçal xx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 83 ?), Ramazan Işık x (Yusuf Onur Arıkan dk. 46 x), Sabahattin Usta xx, Hasan Bilal x (Burak Göksel dk. 63 ?), Burak Sürmeli xx (Fuat Bavuk dk. 82 ?), Hüseyin Doğan x (Çınar Tarhan dk. 63 ?)

Gol: Alper Tursun (dk. 80) (Afyonspor)

Sarı kartlar: Celal Hanalp, Erhan Şentürk, (Afyonspor), Hüseyin Doğan, Mehmet Sak, Gökhan Payal (Serik Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Fatih Aktay, Ömer İnan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Serik Belediyespor: 0 - Son Dakika
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