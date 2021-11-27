TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, 15. haftada ağırladığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Zafer Gayretli xx, Metin Yalçın xx
Akhisarspor: Halil xx, Kemal xx (Serkan Sefil dk. 46 xxx), Göksu xx, İbrahim xx (İlke dk. 78 x), Semih xx, Yavuz Serkan xx, Mert xx, Furkan xx (Yusuf dk. 78 x), Yusuf Cihat xxx, Halil İbrahim xx (Oğuzcan dk. 46 xx), Bertuğ xx
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Şanlıurfaspor: Murat xx, Kemal xx, Behlül xx (Devrim dk. 81 ?), Muhammed Enes xx (Yasin Dülger dk. 46 xx), Özgür Can x (Emir Miray dk. 34 xx), Erkan x, Şiyar xx, Şerif x (Muhammet Raşit dk. 38 xx), Burak xx, Ferhat xx, Mustafa xx
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Serkan (dk. 51 ve 83) (Akhisarspor), Siyar (dk. 24), Yasin Dülger (dk. 72) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Erkan Kaş (dk. 28) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Furkan, Kemal, İbrahim Semih, (Akhisarspor), Burak, Yasin, Devrim (Şanlıurfaspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
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