Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

26.09.2022 15:56
Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında anlaştığımız Yusuf Şimşek ve ekibi ile yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Isparta 32 Spor, son olarak deplasmanda İnegölspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabilen Isparta ekibi, grupta 6 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Şimşek, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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