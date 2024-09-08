TFF 2. Lig'de 2. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'de 2. hafta, kırmızı grupta sona erdi.
Beyaz grupta ise 2. hafta yarın oynanacak Afyonspor-İskenderunspor mücadelesiyle tamamlanacak.
Bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup
Kepezspor- Altınordu: 0-0
GMG Kastamonuspor- Batman Petrolspor: 1-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor- Altay: 0-1
İnegölspor- Sarıyer: 0-0
Kırklarelispor- 1461 Trabzon FK: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 2-0
E Koleji Isparta 32 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-1
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor- Giresunspor: 0-0
Belediye Derincespor- Çimentaş Elazığspor: 1-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri- Arnavutköy Belediyesi SK: 0-0
Nazillispor-Artı Değer Vanspor FK: 0-3
Bucaspor 1928- Ankara Demirspor: 1-1
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