TFF 2. Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Spor

TFF 2. Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Yarın Başlıyor

TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu yarın oynanacak iki maçla başlıyor. Beyaz Grup'ta Sarıyer ile Afyonspor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk yarısı 22 Aralık'ta tamamlanacak ve 2 grupta 3 takım Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Ayrıca, 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek. Play-off müsabakaları sonucunda bir takım daha Trendyol 1. Lig'e çıkacak.

30.08.2024 10:17
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Futbol TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligin ilk maçı Beyaz Grup'ta yarın saat 17.00'de Sarıyer ile Afyonspor arasında oynanacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma, ev sahibi ekibin cezası sebebiyle seyircisiz yapılacak.

Kırmızı Grup'taki ilk mücadele ise yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda Menemen FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu arasında olacak.

Yarın başlayacak yeni sezonun ilk yarısı 22 Aralık'ta tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 18-19 Ocak'ta başlayacak, normal sezon 3 Mayıs'ta sona erecek.

2 grupta 3 takım Trendyol 1. Lig'e yükselecek

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 18'er takımın mücadele edeceği ligde, gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler direkt Trendyol 1. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.

Bir üst lige yükselecek son ekip, gruplarını 2, 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off müsabakaları neticesinde belli olacak.

Play-off eşleşmeleri, grup içi ve final müsabakası olmak üzere iki kademeden oluşacak.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta sezonu son 3 sırada tamamlayan 6 takım ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Play-off statüsü

Grupları 2, 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan ekipler play-off müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Her iki grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselecek.

İlk turda, ligi 3. sırada tamamlayan ekip 6. sıradaki takımla, 4. sıradaki ekip ise 5. sıradaki takımla tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıradaki takımların sahasında karşı karşıya gelecek.

Müsabakaları kazanan takımlar ikinci turda çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. İlk maç, ligi daha alt sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.

3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Final maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve mücadeleyi kazanacak ekip, 1. Lig'e yükselen 3. takım olacak.

Ligin yeni 9 üyesi

TFF 2. Lig'de bu sezon Trendyol 1. Lig'den düşen 3 takımın yanı sıra TFF 3. Lig'den gelen 6 ekip, 36 takım arasında yer alıyor.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, Tuzlaspor ve Giresunspor'la beraber, TFF 3. Lig'den yükselen Kepezspor, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK, Merkür Jet Erbaaspor ve Çimentaş Elazığspor, bu sezon TFF 2. Lig'de boy gösterecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'u lider tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Adana 1954 FK, bu sezon Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ismiyle mücadele edecek.

Program

TFF 2. Lig'de ilk haftanın programı şu şekilde:

Beyaz Grup

Yarın:

17.00 Sarıyer-Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

1 Eylül Pazar:

16.00 1641 Trabzon FK- Isparta 32 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Karaköprü Belediyespor- Kırklarelispor (Faruk Çelik)

16.30 İskenderunspor-Tuzlaspor (Kırıkhan İlçe)

17.00 Altınordu- İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

18.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor (Tarsus İlçe)

19.00 Altay-Anagold 24Erzincanspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Batman Petrolspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor (Batman)

19.00 Fethiyespor- GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

19.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

1 Eylül Pazar:

14.00 Vanspor FK-Belediye Derincespor (Van Atatürk)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Dağılgan)

16.00 Somaspor-Diyarbekirspor (Soma Atatürk)

16.00 Merkür Jet Erbaaspor- Bucaspor 1928 (Erbaa Yeni İlçe)

16.30 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK- Karacabey Belediyespor (Bolluca)

19.00 Çimentaş Elazığspor- Karaman FK (Elazığ)

19.00 Giresunspor-Nazillispor (Çotanak Spor Kompleksi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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