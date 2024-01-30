TFF 2. Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup
12.00 Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Adıyaman FK- Karacabey Belediyespor (Kahta İlçe)
14.00 Bucaspor 1928- Ankaraspor (Yeni Buca)
14.00 Bursaspor- Nazilli Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)
14.00 Ankara Demirspor- Altınordu (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 1461 Trabzon FK- Esenler Erokspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Kırklarelispor-Diyarbekirspor (Kırklareli Atatürk)
Kırmızı Grup
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Somaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Etimesgut Belediyespor- Menemen FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- Denizlispor (Bolluca)
14.00 Isparta 32- Sarıyer (Isparta Atatürk)
14.00 Karaman FK- Düzce Cam Düzcespor (Yeni Karaman)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Diyarbakır)
14.00 Belediye Derincespor-İskenderunspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 İnegölspor- GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)
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