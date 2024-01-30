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TFF 2. Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'in 23. hafta maçları yarın oynanacak. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yer alan takımların mücadele edeceği maçlar, farklı sahalarda gerçekleşecek.

TFF 2. Lig\'de 23. hafta maçları yarın oynanacak
30.01.2024 - 16:27,
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TFF 2. Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

12.00 Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)

14.00 Adıyaman FK- Karacabey Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928- Ankaraspor (Yeni Buca)

14.00 Bursaspor- Nazilli Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 Ankara Demirspor- Altınordu (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 1461 Trabzon FK- Esenler Erokspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Diyarbekirspor (Kırklareli Atatürk)

Kırmızı Grup

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Somaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor- Menemen FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey MarmaraArnavutköy Belediyespor- Denizlispor (Bolluca)

14.00 Isparta 32- Sarıyer (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK- Düzce Cam Düzcespor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-İskenderunspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 İnegölspor- GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor- Alagöz Holding Iğdır FK (Fethiye İlçe)

Kaynak: AA
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