TFF 2. Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

12.00 Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)

14.00 Adıyaman FK- Karacabey Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928- Ankaraspor (Yeni Buca)

14.00 Bursaspor- Nazilli Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 Ankara Demirspor- Altınordu (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 1461 Trabzon FK- Esenler Erokspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Diyarbekirspor (Kırklareli Atatürk)

Kırmızı Grup

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Somaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor- Menemen FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- Denizlispor (Bolluca)

14.00 Isparta 32- Sarıyer (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK- Düzce Cam Düzcespor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-İskenderunspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 İnegölspor- GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor- Alagöz Holding Iğdır FK (Fethiye İlçe)