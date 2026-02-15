TFF 2. Lig'de 24. ve 26. hafta sonuçlandı - Son Dakika
TFF 2. Lig'de 24. ve 26. hafta sonuçlandı

15.02.2026 19:28
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Muğlaspor liderliğini sürdürüyor.

?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Bursaspor 54 puanla liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor 56 puanla zirveye yükseldi.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR24173461164554
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR23163461164551
3.MUŞSPOR24154557282949
4.ALİAĞA FUTBOL24145554193547
5.MARDİN 1969 SPOR22144445182746
6.GÜZİDE GEBZESPOR24128444172744
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR24117647272040
8.MENEMEN FK24116743281539
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR24910542231937
10.ANKARA DEMİRSPOR2410593135-435
11.KCT 1461 TRABZON FK238783535031
12.FETHİYESPOR2477103731628
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2476112828027
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2459103035-524
15.SOMASPOR2244142352-2916
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2343162267-4512
17.ADANASPOR24112210122-1124
18.YENİ MALATYASPOR230221881-73-43
Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.MUĞLASPOR24175239122756
2.BATMAN PETROLSPOR25167251232855
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR24154543261749
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR241111244281644
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR25127647311643
6.İSKENDERUNSPOR25134841301143
7.ADANA 01 FK25119533221142
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR24114953302337
9.MKE ANKARAGÜCÜ2410773129237
10.GMG KASTAMONUSPOR2510693735236
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR25104113736134
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2461172825329
13.KARACABEY BELEDİYESPOR2574142840-1225
14.MERKÜR JET ERBAASPOR2574142843-1525
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2465132540-1523
16.KEPEZSPOR2445152252-3017
17.KARAMAN FK2538141850-3217
18.ALTINORDU2529141546-3115
19.BUCASPOR 19282434172951-2213
Kaynak: AA

