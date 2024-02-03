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TFF 2. Lig'de Anagold 24Erzincanspor, Menemen FK'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

TFF 2. Lig'de Anagold 24Erzincanspor, Menemen FK'yı mağlup etti

TFF 2. Lig\'de Anagold 24Erzincanspor, Menemen FK\'yı mağlup etti

TFF 2. Lig'de 24. hafta mücadelesi, oynanan tek maçla başladı.

03.02.2024 16:45
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TFF 2. Lig'de 24. hafta mücadelesi, oynanan tek maçla başladı.

Kırmızı Grup'ta oynanan haftanın açılış müsabakasında Anagold 24Erzincanspor, deplasmanda Menemen FK'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde 24. hafta, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de Anagold 24Erzincanspor, Menemen FK'yı mağlup etti - Son Dakika
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