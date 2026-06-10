TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
10.06.2026 22:57
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TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, Cengiz Paça'dan boşalan Altyapı Koordinatörlüğü için eski hakem Ali Palabıyık'la anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Ankaragücü, altyapı yönetiminde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp, görevinden ayrılan Cengiz Paça’nın yerine eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’ı getirdi.

''KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIK''

Görevini bırakan Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça, ayrılık sürecine dair yaptığı açıklamada kararın ortaklaşa alındığını belirtti. Paça, "Başkanımız İlhami Alparslan ve Teknik Direktörümüz Recep Karatepe ile bir araya gelerek bu karara vardık. Başkanımız bana sadece mevcut pozisyonumdan ayrıldığımı, kulübün gelecekte de futbol tecrübemden faydalanmak istediğini iletti. Görüşme sırasında şahsıma yönelik sarf edilen gurur verici sözler nedeniyle hem başkanıma hem de teknik direktörümüze teşekkür ederim" dedi.

ALİ PALABIYIK İDARİ GÖREV ÜSTLENECEK

Cengiz Paça’dan boşalan Altyapı Koordinatörlüğü koltuğu için vakit kaybetmeden harekete geçen Ankaragücü yönetimi, eski hakem Ali Palabıyık ile el sıkıştı. Palabıyık’ın kulüpte daha çok idari süreçlerden sorumlu olacağı, bu doğrultuda saha içi ve teknik işleri yürütmesi için ek bir ismin daha kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Palabıyık, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

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