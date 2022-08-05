Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu

05.08.2022 09:41
Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu

TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilen futbolcu Murat Yıldırım, takımının Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilen futbolcu Murat Yıldırım, takımının Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Futbolcu Murat Yıldırım, futbolcusu olduğu Çorum Futbol Kulübü'nü satın aldı. Yıldırım, takımının hazırlık maçında sahaya çıktı. Kulübün sahibi olan Yıldırım, kaptan olarak takımına katkı sağladı. Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında maça 11'de başlayan Murat Yıldırım, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıktı. Çorum FK, Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kaybetti.

Hollanda'da doğup büyüyen Murat Yıldırım, Türkiye'de kariyerine ilk kez Samsunspor'a transfer olarak adım attı. 4 sezon Samsunspor forması giyen Murat Yıldırım, ardından sırasıyla Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği formaları giydi. Yıldırım, son olarak 2021 yılında memleketi olan Çorum FK'ya transfer olmuş, daha sonra da aktif olarak futbolculuk yaptığı Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilmişti.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Çorum FK'ya takım sahibi, kaptanı ve futbolcusu olarak hizmet edecek. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bulut: 'Sivaslı olmak, Türkiye'nin her yerinde bir ayrıcalıktır' Bulut: 'Sivaslı olmak, Türkiye'nin her yerinde bir ayrıcalıktır' Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: İHA

Çorum Belediyespor, Murat Yıldırım, Samsunspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 16:57:47. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement