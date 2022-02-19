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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

19.02.2022 15:56
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yakup Özhan xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Arda Okumuş xx, Hasan Ulaş Uyğur x (Utku Kızılkaya dk. 57 x), Göktuğ Kaan Ünüvar x (Ömer Faruk Söyler dk. 57 x), Onur Arı xx, Tolga Yakut xx, Berkay Tanır xx, Kaan Gaman xx (Doğukan Ünal dk. 79 x), Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Buğra Çağlıyan xx (Hasan Alp Altınoluk dk. 90+1 ?), Bartu Göçmen xx

Zonguldak Kömürspor: Selim Şahin xx, Rıdvan Bingöl x (Yunus Emre Mertoğlu dk. 72 x), Ercüment Eray Ataklı xx, Eyüp Akcan xx, Yüksel Egemen Yaylı x, Hakan Çevik xx, Aykut Emre Yakut xx, Embiya Ayyıldız xx (Tezcan Gökmen dk. 90+1 ?), Muhammed Ali Kol x (Ali Osman Karnapoğlu dk. 46 x), Fatih Bektaş xx (Murathan Buruş dk. 87 ?), Emre Kara x

Sarı Kartlar: Onur Arı, Hasan Ulaş Uyğur (Eskişehirspor), Fatih Bektaş, Aykut Emre Yakut, Rıdvan Bingöl, Ercüment Eray Ataklı (Zonguldak Kömürspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 Eskişehirspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını tamamladı Eskişehirspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını tamamladı Eskişehirspor'a makasıyla destek verdi Eskişehirspor'a makasıyla destek verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika
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