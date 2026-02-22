TFF 2. Lig Haftası Sona Erdi - Son Dakika
TFF 2. Lig Haftası Sona Erdi

22.02.2026 17:49
Kırmızı ve Beyaz Gruplardaki maçlar tamamlandı, Kırmızı Grup'ta sonuçlar açıklandı.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. hafta, Beyaz Grup'un ise 27. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor: 1-0

Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969: 1-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Ankara Demirspor: 0-3 (Hükmen)

Yeni Malatyaspor-Aliağa Futbol: 0-3 (Hükmen)

Beyaz Grup

Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor: 0-5

Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 4-1

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Bucaspor 1928-Kepezspor: 0-1

Muğlaspor-İskenderunspor: 0-0

Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK: 1-2

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Haftası Sona Erdi

