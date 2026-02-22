TFF 2. Lig Haftası Sona Erdi

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. hafta, Beyaz Grup'un ise 27. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor: 1-0
Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969: 1-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Ankara Demirspor: 0-3 (Hükmen)
Yeni Malatyaspor-Aliağa Futbol: 0-3 (Hükmen)
Beyaz Grup
Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor: 0-5
Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 4-1
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Bucaspor 1928-Kepezspor: 0-1
Muğlaspor-İskenderunspor: 0-0
Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK: 1-2
