Bursaspor hücum çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor hücum çalıştı

24.08.2022 19:22
Bursaspor hücum çalıştı

TFF 2. Lig'in başlamasına az bir süre hazırlıklarını sıklaştıran Bursaspor, günü tek idmanla geçti.

TFF 2. Lig'in başlamasına az bir süre hazırlıklarını sıklaştıran Bursaspor, günü tek idmanla geçti. Yeşil-beyazlı takım hücum çalıştı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor hücum çalıştı - Son Dakika

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