TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

05.03.2022 16:43
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemlen: Erdem Mertoğlu xx, Volkan Kaan Topal xx, Giray Kara xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xxx, Efşan Geçgin xx, Sabrican Vural xx (Ahmet Hakan Sevinç dk. 72 x), Kadir Turhan xxx, Atalay Gürel xx (Ozan İsmail Koç dk. 72 x), Ertuğrul Kurtuluş xxx, Mustafa Diler xxx, Bahadır Yıldırım xx, Cemal Kızılateş xxx, Altar Han Hidayetoğlu xxx (Ayberk Nazlı dk. 90 ?), Hakan Can Çimen xx (Akif Özerli dk. 84 ?)

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toplayan x, Mehmet Ersavaş xx, Ebu Sıddık Çelik x (Cemal Şener dk. 58 x), Koray Baykara xx, Mert Er Estik xx, Ömer Uzun x (Ahmet Gökbayrak dk. 58 x), Onur Demir xx, Selçuk Hakalmaz xx, Bünyamin Cesur Karataş xx, Mert Çapar xx, Fatih Üge x (Hasan Demir dk. 46 xx)

Gol: Cemal Kızılateş (dk. 47)

Sarı kartlar: Mert Er Estik, Mehmet Ersavaş, Bünyamin Cesur Karataş, Koray Baykara (Nazilli Belediyespor), Sabrican Vural (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

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Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Nazilli, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0 - Son Dakika
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