TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3

04.09.2022 20:22
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor'a 3-1 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor'a 3-1 yenildi.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Ömer Lütfü Aydın

Pazarspor: Yasin Davuş x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Onur Kızıltaş x, Eyüp Ensar Bozkurt x (Sercan Besler dk. 76 x), Yağız Aktaş x, Hakan Doğru x, İlhan Topatar x, İsmail Düzgün x, Önder Selimoğlu x (Eray Yüksel dk. 89 ?), Oğuzhan Eskiköy x (Bedirhan Özyurt dk. 89 ?), Özgür Kutlu x (Mehmet Cansın Çiçek dk. 60 x)

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Kemal Tokak xx, Onur Ural xx, Emre Bekir xx (Ahmet Devret dk. 80 ?), Okan Dernek xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 80 ?), Kaan Yüksel xx (İsmail Güven dki 65 xx), Onur Toprak xx, İrfan Başaran xx, Enes Soy xx (Kadir Ari dk. 56 x), Ali Keten xx, Yasin Abdioğlu xxx (Hamza Küçükköylü dk. 79 xx)

Goller: İsmail Düzgün (dk. 24) (Pazarspor), Yasin Abdioğlu (dk. 3), Ahmet Devret (dk. 82), Hamza Küçükköylü (dk. 89) (İskenderunspor)

Sarı kKartlar: Önder (Pazarspor), Okan (İskenderunspor) - RİZE

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Karaman FK: 4 Tugutluspor: 0 TFF 3. Lig: Karaman FK: 4 Tugutluspor: 0 Bursaspor son antrenmanını Afyon'da yaptı Bursaspor son antrenmanını Afyon'da yaptı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Türkoğlu, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 20:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement