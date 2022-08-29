Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi - Son Dakika
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Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi

29.08.2022 12:30
Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında Fethiyespor'u 4-2 yenen Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Sabit Danış, 100 bin liralık galibiyet primi vereceklerini ifade ederek "Çok güzel bir başlangıç yaptık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında Fethiyespor'u 4-2 yenen Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Sabit Danış, 100 bin liralık galibiyet primi vereceklerini ifade ederek "Çok güzel bir başlangıç yaptık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftanın maçında Zonguldak Kömürspor, Fethiyespor'u konuk etti. Müsabaka Kömürspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. İlk haftadan ligin lideri olan Kömürspor'un Başkanı Sabit Danış, müsabakayı değerlendirdi.

Oyunculara söz verilen 100 bin liralık galibiyet priminin hesaplara yatacağını açıklayan Danış, "Çok güzel bir başlangıç yaptık. Zonguldak'a, Zonguldak camiasına Zonguldaklılara hediyemiz olsun. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bundan sonrası kolay. İlk maçı geçmemiz çok önemliydi. Bu maçı geçtik. Perşembe gününden itibaren Trabzon'a yola çıkacağız. Hocamla görüşeceğiz. Bir iki takviye olabilir. Şu an takım galip geldi. Çocuklara teşekkür ediyoruz. Bizi saha dışından destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyoruz. 100 bin lira prim sözü vermiştik. Hesaplarında olacak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi - Son Dakika
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