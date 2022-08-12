Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı

12.08.2022 17:19
Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu korumaya çalışan Balıkesirspor, Andaç Güleryüz'le yeniden anlaştı.

TFF 2. Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan Balıkesirspor, daha önce iç transferde anlaşma yaptığı kaleci Atilla Özmen, İbrahim Halil Çolak, Doğa İşeri, Oğuz Han Aynaoğlu, Sedat Dursun, Ayberk Kaygısuz, Birol Parlak ve Berat Aydoğdu'dan sonra Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı. Geçen sezonlarda Balıkesirspor'da görev yapan futbolcu Andaç Güleryüz, Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz ve As Başkan ve Tesisleşme Sorumlusu Özkan Sezer'in katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Andaç Güleryüz de aramıza katıldı. İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz ile As Başkanımız ve Tesisleşme Sorumlumuz Özkan Sezer'in katılımıyla düzenlenen törende Andaç Güleryüz ile yeni sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Andaç Güleryüz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz." - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Andaç Güleryüz, Balıkesirspor, Atilla Özmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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