TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak

TFF 2. Lig\'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak. 1461 Trabzon FK-Ankaraspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK ve Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu takımları arasında oynanacak olan karşılaşmaların programı belirlendi. İlk maç 15.30'da başlayacak ve diğer maçlar ise 20.00'de başlayacak.

08.05.2024 10:01
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TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre oynanacak 4 karşılaşmanın programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 1461 Trabzon FK- Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor- Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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