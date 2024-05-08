Spor

TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre oynanacak 4 karşılaşmanın programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 1461 Trabzon FK- Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor- Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)