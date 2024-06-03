TFF 2. Lig play-off finalinde 8 taraftara işlem yapıldı

Spor

TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan maçta 8 taraftar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynan maç öncesinde şehre gelen taraftarların uygulama noktalarında araç ve üst aramalarının yapıldığı, taraftarların stadyum giriş turnikelerinde de üst aramasına tabi tutuldukları belirtildi.

Aramalarda 8 bıçak, 4 şiş, 100 meşale, 150 spor alanına sokulması yasak (yanıcı, yakıcı ve yaralayıcı) madde ve 4 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 8 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

Sivas'ta dün oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.