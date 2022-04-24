TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0

24.04.2022 17:51
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek play-off maçlarına kalmayı garantiledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek play-off maçlarına kalmayı garantiledi.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Ertinğü xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xxx, Uğur Bulut xx (Doğancan Kılıç dk. 89 ?), Yasin Elmas xx (Doğan Karakuş dk. 52 x), Alpay Koçaklı xxx, Oğuzhan Bozkurt xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Hüseyin Cihan Avcu dk. 89 ?), İlhami Siraçhan Nas xx (Çağrı Tekin dk. 89 ?), Furkan Sağman xx (Mustafa Aydın dk. 69 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Enes Yılmaz xx

Diyarbekirspor: Mücahit Çıra xx, Şaban Özel xx, Baran Işık xxx, İzzet Çelik xx (Anıl Kara dk. 82 ?), Emrullah Sayar xx (Oğuzhan Kayar dk. 63 x), Reşo Akın xxx, İbrahim Has xx (Seymen Yağmur dk. 89 ?), Şahin Şafakoğlu xx, Serhat Enes Çalışkan xx, Ali Mert Aydın xx (Kerem Vapurluoğlu dk. 82 ?), Cihan Aydın xx (Serkan Güncü dk. 89 ?)

Goller: Alpay Koçaklı (dk. 58 pen.), Gökhan Çetinus (dk. 74) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor), Reşo Akın, Şahin Şafakoğlu, Şaban Özel (Diyarbekirspor) - SİVAS

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Karakuş, Play Off, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika
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