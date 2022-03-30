TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3

30.03.2022 18:01
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 4-3 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 4-3 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Volkan Okur, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx (Doğan Kılıç dk. 68 x), Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xxx (Furkan Sağman dk. 78 ?), Oğuzhan Bozkurt xx (Doğan Karakuş dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Çağrı Tekin dk. 78 ?), İlhami Siraçhan Nas xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xxx, Abdullah Topkara xxx (Halil İbrahim Mızrap dk. 78 ?), Enes Yılmaz xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş xx (Aykut Uluç dk. 46 x), İbrahim Sürgülü xx, Bahadır Taşdelen xx, Serkan Sözmen xx (Emir Özsoy dk. 46 x), Samet Cantürk xx, Furkan Özyapı xx, Fatih Cerlek xx (Kadir Salih dk. 46 x), Ersel Aslıyüksek xxx (Gülhan Üreyen dk. 88 ?), Yusuf Özdemir xx, Ömer Faruk Ermeç xx (Yılmaz Can Taşkıran dk. 76 xx)

Goller: Yasin Elmas (dk. 34), Abdullah Topkara (dk. 45 ve 71), Yücel Candemir (dk. 60) (Sivas Belediyespor), Ersel Aslıyüksek (dk. 61), Yılmaz Can Taşkıran (dk. 90 ve 90+5) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Samet Cantürk, Bahadır Taşdelen (İnegölspor), Gökhan Çetinus (Sivas Belediyespor) - SİVAS

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3

YORUMLAR
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Futbol Federasyonu, Doğan Karakuş, İnegölspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3 - Son Dakika
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