TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Niğde Anadolu FK'yı 6-1 yendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Niğde Anadolu FK'yı 6-1 yendi. Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Barkın Kara xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Yunus Doğan xx Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Uğur Bulut xx (Gökhan Çetinus dk. 59 x), Yasin Elmas xxx (Halil İbrahim Mızrap dk. 74 ?), Alpay Koçaklı xxx (Çağrı Tekin dk. 66 x), Ozan Kılıçoğlu xx (Mustafa Aydın dk. 67 x), Timur Kosovalı xxx (Enes Yılmaz dk. 74 ?), Doğancan Kılıç xx, Eşref Korkmazoğlu xxx, Yücel Candemir xx, Abdullah Topkara xx, Barış Sağır xxx Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı xx, Tuncay Çağman xx, Hüseyin Solaklı xx, Rıza Efendioğlu xx (Adem Doğan dk. 78 ?), Tayfun Tatlı xx (Mustafa Kaya dk. 82 ?), Muhammet Beşir xx (Atalay Yıldırım dk. 46 xx), Alperen Selvi xx, Atalay Gürel xx (Recep Türköz dk. 46 xxx), Polat Abay xx (Murat Elkatmış dk. 54 x), Aykut Çolakoğlu xx, Ferhat Katipoğlu xx Goller: Timur Kosovalı (dk. 16, 24 ve 49), Yasin Elmas (dk. 19), Alpay Koçaklı (dk. 57 pen. ve 63) (Sivas Belediyespor), Recep Türköz (dk. 89) (Niğde Anadolu FK) - SİVAS

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