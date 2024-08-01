TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-25 sezonu fikstürleri çekildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-25 sezonu fikstürleri çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen fikstür çekimi, Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. TFF 2. Lig'in 31 Ağustos'ta başlayacak olan maçları, 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre ise 18 Ocak 2025'te başlayacak. TFF 3. Lig ise 7 Eylül'de başlayacak ve 15 Aralık'ta ilk yarı tamamlanacak. İkinci devre ise 18 Ocak 2025'te başlayacak. Her iki ligde de gruplarında ilk sırayı alan takımlar ve play-off'tan gelen ekipler, üst lige yükselme hakkı kazanacak.

01.08.2024 16:23
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TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı ligde normal sezon 3 Mayıs 2025'te tamamlanacak ve ardından play-off aşamasına geçilecek.

2. Lig'de 22'nci ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içinde oynanacak.

Gruplarında ilk sırayı alan 2 takım ile play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselecek.

Son 3 sırayı alan takımlar ise küme düşecek.

TFF 3. Lig ise 7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık'ta son bulacak.

İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı 3. Lig'de normal sezon 26 Nisan'da son erecek ve play-off maçlarına geçilecek.

Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım ile play-off'tan gelen 2 ekip, 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.

Son 3 sıradaki takımlar ise sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

2. Lig

Beyaz Grup:

Sarıyer-Hes İlaç Afyonspor

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor

1461 Trabzon FK- Isparta 32

Altınordu-İnegölspor

Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor

Altay-Anagold 24Erzincanspor

Batman Petrolspor-Ankaraspor

Fethiyespor-GMG Kastamonuspor

İskenderunspor-Tuzlaspor

Kırmızı Grup:

Somaspor-Diyarbekirspor

Erbaaspor- Bucaspor 1928

Arnavutköy Belediyesi Futbol- Karacabey Belediyespor

Ankara Demirspor-Serik Belediyespor

68 Aksaray Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı

Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu

Çimentaş Elazığspor- Karaman FK

AcnTURK Sigorta Vanspor-Belediye Derincespor

Giresunspor-Nazilli Belediyespor

3. Lig

1. Grup:

Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor

Karşıyaka- Kırşehir Futbol

Düzcespor-Bursaspor

Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor

Muş 1984 Muşspor-Kahramanmaraşspor

Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor

2. Grup:

Amasyaspor-Muğlaspor

Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Silivrispor

Tire 2021 FK-Kelkit Hürriyetspor

Etimesgut Belediyespor-Uşakspor

Balıkesirspor- Fatsa Belediyespor

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Türkmetal 1963

Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor

Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

3. Grup:

Osmaniyespor FK-52 Orduspor FK

Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Alanya Kestelspor

Bursa Yıldırımspor-Çankayaspor

Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol

Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor

Efeler 09-Viranşehir Belediyespor

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Karabük İdmanyurdu

4. Grup:

Kahramanmaraş İstiklalspor- Ağrı 1970

Kırıkkalegücü-Büyükçekmece Tepecikspor

Zonguldak Kömürspor-Talasgücü Belediyespor

Sebat Gençlikspor-1926 Polatlı Belediyespor

Turgutluspor-Nilüfer Belediye FK

Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler

Mardin 1969-Niğde Belediyespor

Orduspor 1967-Edirnespor

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-25 sezonu fikstürleri çekildi - Son Dakika

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