Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu - Son Dakika
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Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu

07.10.2022 18:51
Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu

Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına aldı. Tüm cihazlardan canlı maç yayını, özetler, fikstür ve puan durumu dahil olmak üzere birçok detaya platform üzerinden erişim sağlanabilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu liglerin yayın hakları 2022-2023 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca Fuchs Sports Türkiye'ye devredildi.

MAÇLAR TÜM CİHAZLARDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Futbolseverler, TFF ile Fuchs Sports Türkiye arasında yapılan yayın hakları anlaşması neticesinde 92 takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarını 5 yıl boyunca yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden her yerden, tüm cihazlardan takip edebilecek. Taraftarlar canlı maç yayınlarına, maç özetlerine, fikstür ve puan durumuna ve daha birçok detaya Fuchs Sports platformu üzerinden erişebilecek.

"TÜRK FUTBOLUNUN YÜKSELMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece üst liglerde yapmak doğru olmaz. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bu atılımın bir parçası olması gerekir. Federasyon olarak 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimize hem ekonomik hem de futbolcu gelişimi anlamında destek olması için yayın haklarını ihaleye açtık. Fuchs Sports Türkiye, ihale sonucunda 5 yıl süreyle maçları yayınlamaya hak kazandı. Bu şekilde 92 kulüp taraftarı maçları izleyebilecekken kulüplerimiz için de gelir sağlanmış olacak. Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig, sponsorların ilgisini artıracak ve Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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