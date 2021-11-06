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TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3 - Son Dakika

TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3

06.11.2021 15:07
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx, Oğuzhan Yazır xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Ertuğrul xx, Muhammet x (Oğuzhan dk. 46 x), Hakan xx, Selim x (Berat dk. 75 x), Rıdvan x (Safa dk. 80 ?), Ercüment xx, Sefa xx, Atilla xx, Aykut Emre xx, Emre Kara x

Pazarspor: Tunahan xx, Kadir Kaan xx, Fatih xx, Hakan x (Muhammed Yıldırım dk. 73 x), Hüseyin xx, Muhammed Emin x (Muhammet Çavuşoğlu dk. 89 ?), Emrah xx, Erkan xx, Mehmet xx, Atakan xx, Berk x (Yusuf dk. 63 x)

Goller: Hüseyin (dk. 72), Muhammet Yıldırım (dk. 90 ve 90+4) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Sefa, Rıdvan, Sinan (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3

Futbol Federasyonu, Kemal Köksal, Pazarspor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Pazarspor: 3 - Son Dakika
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