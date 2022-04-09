TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1

09.04.2022 17:01
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında 1928 Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında 1928 Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Selim Şenöz xx, Çağrı Ateş xx

Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Selim x (Muhammed Ali dk. 46 x), Hakan xx, Ali x, Emre xx, Sefa x (Hüseyin dk. 90+4 ?), Ercüment xxx (Rıdvan dk. 71 x), Aykut x, Eyüp xx, Embiya x (Tezcan dk. 70 x), Fatih xx (Murathan dk. 70 x)

1928 Bucaspor: Şener xx, Onur x, Eycan x (Gökhan dk. 59 x), Alper xx, Mustafa x (Saruhan dk. 59 x), Cuma x, Metin x, Enes xx, Yusuf x (Ahmet dk. 59 x), Berke xxx (Recep dk. 83 x), Tunç x

Goller: Ercüment (dk. 56) (Zonguldak Kömürspor), Ali Osman (dk. 78 k.k.) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı Kartlar: Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur, Yusuf (1928 Bucaspor) - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1 - Son Dakika
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