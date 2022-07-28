Nazilli Belediyespor'dan farklı prova - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor'dan farklı prova

28.07.2022 11:51
Nazilli Belediyespor'dan farklı prova

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı. Her iki yarıda da farklı 11'le mücadele eden siyah-beyazlılar 6'ncı dakikada Yılmaz'ın golüye öne geçti. Turgutluspor 19'uncu dakikada Serhat ile beraberliği yakaladı: 1-1. Nazilli Belediyespor 44'üncü dakikada bir kez daha Yılmaz'la üstünlük golünü buldu: 2-1. Nazilli Belediyespor ikinci yarının hemen başında Nurettin'in golüyle skoru 3-1 yaparken, 66'ncı dakikada Ahmet sonucu belirleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor, yarın saat 19.30'da deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 Turgutluspor: 1 Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 Turgutluspor: 1 Nazilli Belediyespor'a 12'nci takviye Nazilli Belediyespor'a 12'nci takviye
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'dan farklı prova - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:51:11. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'dan farklı prova - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement