Menemen FK Mahmut'la imzaladı - Son Dakika
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Menemen FK Mahmut'la imzaladı

15.08.2022 12:35
Menemen FK Mahmut'la imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü 19'uncu transferini gerçekleştirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü 19'uncu transferini gerçekleştirdi. Sezon öncesi yeni yapılanmaya giren sarı-lacivertli ekip, Ankara Demirspor'dan 2018-2019 sezonunda da takımda forma giyen eski futbolcusu Mahmut Bilir'le sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan ve Menemen FK'ya 1 yıllığına gelen 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. Mahmut Bilir, kariyerinde Hacettepe, Gaziantep FK ve Sarıyer'de de oynadı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK Mahmut'la imzaladı - Son Dakika

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