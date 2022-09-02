Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta

02.09.2022 13:25
Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.

Altyapısından yetişip daha önce 2 farklı dönemde 8 sezon forma giydiği yuvasına geçen yıl devre arasında dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk hafta Afyonspor maçında 21 kişilik kadroya alınmadı. Fatih, hafta içinde tesislerde Yıldızspor'la oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atarak teknik direktör Taner Öcal'a, "Hazırım" mesajı verdi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta - Son Dakika

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