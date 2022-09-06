Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı

06.09.2022 11:41
Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2 haftada hanesine yalnız 1 puan yazdırarak başlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'un performansı camiayı tatmin etmedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2 haftada hanesine yalnız 1 puan yazdırarak başlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'un performansı camiayı tatmin etmedi. Evinde Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Batman Petrolspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlılarda 12 milyon TL maliyetle kurulan takımın lige kötü başlamasıyla sezon başında sözleşme yenilenen teknik direktör Taner Öcal'ın durumu tartışılmaya başlandı.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Başkan Ünal Önal, "Yönetimin kurulumuz ile Nazilli'ye uygun bir kadro kurmaya çalıştık. Ancak oynadığımız 2 maçta aldığımız sonuçlar hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Yönetim kurulumuz ile birlikte toplanarak çok önemli radikal kararlar almayı düşünüyoruz. Kulübümüzün menfaatine olabilecek her kararı almak istiyoruz. Yönetim kurulumuz önderliğinde Nazilli'nin menfaatine olmayan hiçbir işin önünde olamayız. Onunla ilgili her hareketi yaparız. Takım üzerinde bir olumsuzluk var, bu havayı değiştirmemiz lazım" dedi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı - Son Dakika

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