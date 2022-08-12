Koray Palaz: Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması - Son Dakika
Üye Girişi

Koray Palaz: Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması

12.08.2022 16:39
Koray Palaz: Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Afjet Afyonspor'da teknik direktör Koray Palaz, "Burada dinamik bir ekip oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Afjet Afyonspor'da teknik direktör Koray Palaz, "Burada dinamik bir ekip oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İkinci etap kamp çalışmaları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden Afjet Afyonspor'da teknik direktör Koray Palaz, açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarının planladıkları gibi devam ettiğini ifade eden Koray Palaz, "19 gün süren ilk etap kampımızı Afyon'da yaptık. Daha sonra 3 günlük aranın ardından buraya geldik. Serkan Çeri burada muhteşem tesisler yapmış. Çok güzel ağırlandık. Sahalar bakımlı ve güzel, saha çok güzel. Burası bin 800 rakımda. Bir tık üstü sıkıntılı olurdu. İdeal bir tesis kurulmuş. Hazırlık aşamasında burada üçüncü günümüz. Her şey planladığımız gibi gidiyor" diye konuştu.

Afjet Afyonspor'u son 3 yıldır ulaşamadığı hedeflere götürmek için çalıştıklarını söyleyen Palaz, "Kamp dönemi iyi geçiyor. Bir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş takımımızın oyun mentali ve kültürü de oturmaya başlıyor. Yolun yüzde 70'ini tamamladık, yüzde 30'u kaldı. Afjet Afyonspor 3 senedir Play-Off hattından uzak kalan bir takım. Artık Play-Off mücadelesi vermeli. Camia, güzel bir camia. Güzel bir stadyumumuz var. Taraftarın gücünü arkanda görebileceğin bir camia. Burada dinamik bir ekip oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bursaspor günü izinli geçirdi Bursaspor günü izinli geçirdi Efeler 09 özel maçta galip Efeler 09 özel maçta galip
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erciyes, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koray Palaz: Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Koray Palaz: Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement