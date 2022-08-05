Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi

05.08.2022 11:38
Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor listesindeki 2 transferi son anda gerçekleştiremedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor listesindeki 2 transferi son anda gerçekleştiremedi. Antalyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Doğukan Nelik'i kiralamak için kulübüyle anlaşan yönetim, genç oyuncuyla sözleşme masasında aradaki maddi fark nedeniyle anlaşma sağlayamadı. Nazilli Belediyespor'un sol bek transferi için de Göztepe'den Emre Batuhan Adıgüzel ile görüştüğü ve anlaşma sağlayamadığı da öğrenildi. Emre'yle de maddi konularda uzlaşılamadığı öğrenildi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi - Son Dakika

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