Nazilli'de imzalar sürüyor - Son Dakika
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Nazilli'de imzalar sürüyor

30.07.2022 12:08
Nazilli'de imzalar sürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan 32 yaşındaki santrfor Hüseyin Çolak'a 1 yıllık imza attırırken, Antalspor'dan stoper Doğukan Nelik'le de anlaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan 32 yaşındaki santrfor Hüseyin Çolak'a 1 yıllık imza attırırken, Antalspor'dan stoper Doğukan Nelik'le de anlaştı. Nazilli'nin daha önce anlaşmaya vardığı Hüseyin imzayı atarken, Doğukan 1 yıllığına kiralandı. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in tecrübe kazanmasını istediği 21 yaşındaki stoper Akhisarspor'un altyapısında yetiştikten sonra geçen yıl Antalya ekibine transfer olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nazilli, Fethiye'de Fethiyespor'la oynadığı özel maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Hüseyin Çolak, Doğukan, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de imzalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de imzalar sürüyor - Son Dakika
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