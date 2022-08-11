Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı - Son Dakika
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Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı

11.08.2022 12:11
Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı

TFF 2'nci Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı.

TFF 2'nci Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı.

Hacettepe altyapısında yetişip son 3 sezondur Balıkesir'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, Başkan Nedim Öner ve Başkan Yardımcısı, Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Berat, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda 6, önceki sezon ise 20 maçta forma giymişti.


- Balıkesir
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Balıkesirspor'da kamp başladı Balıkesirspor'da kamp başladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı - Son Dakika

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