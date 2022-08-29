TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Fethiyespor , Kırmızı Grup'taki sezonun ilk maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a uzatma dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı Sinan'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayan Muğla temsilcisi, ikinci yarıda önce beraberlik golüne engel olamadı, ardından uzatma anlarında yıkıldı. Maçın 90+2'nci dakikasında ev sahibi lehine verilen penaltıda Fethiyeli Halil kırmızı kart görürken; Zonguldak, penaltıdan Hakan ve 90+4'üncü dakikada Eray'ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk hafta puan almaya çok yaklaşmışken mağlup olan Fethiyeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor uzatmada yıkıldı - Son Dakika

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