Fethiyespor uzatmada yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor uzatmada yıkıldı

29.08.2022 10:24
Fethiyespor uzatmada yıkıldı

TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Fethiyespor, Kırmızı Grup'taki sezonun ilk maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a uzatma dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşadı.

TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Fethiyespor, Kırmızı Grup'taki sezonun ilk maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a uzatma dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı Sinan'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayan Muğla temsilcisi, ikinci yarıda önce beraberlik golüne engel olamadı, ardından uzatma anlarında yıkıldı. Maçın 90+2'nci dakikasında ev sahibi lehine verilen penaltıda Fethiyeli Halil kırmızı kart görürken; Zonguldak, penaltıdan Hakan ve 90+4'üncü dakikada Eray'ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk hafta puan almaya çok yaklaşmışken mağlup olan Fethiyeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.


YORUMLAR
500
Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi Zonguldak'ta evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Zonguldak'ta evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor uzatmada yıkıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiyespor uzatmada yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement