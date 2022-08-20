Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun

20.08.2022 11:27
Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Erokspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Bucaspor 1928'de Berke takımı adına gol atan isim oldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar özel maçlarda skorun önemli olmadığını, takımın genel performansından memnun olduğunu ifade etti. Dumlupınar, "Geride kalan süreçte 3 hazırlık maçı oynadık. İlk maçla son maç arasında fark görüyorum çünkü gelişim gösterdik. Her geçen gün sistemimiz oturnacak. Takımımız daha iyi duruma gelecek" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement