TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Bucaspor 1928'de Berke takımı adına gol atan isim oldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar özel maçlarda skorun önemli olmadığını, takımın genel performansından memnun olduğunu ifade etti. Dumlupınar, "Geride kalan süreçte 3 hazırlık maçı oynadık. İlk maçla son maç arasında fark görüyorum çünkü gelişim gösterdik. Her geçen gün sistemimiz oturnacak. Takımımız daha iyi duruma gelecek" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.