Bucaspor 1928 kampa girdi - Son Dakika
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Bucaspor 1928 kampa girdi

08.08.2022 12:33
Bucaspor 1928 kampa girdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Cüneyt Dumlupınar'ı getiren Bucaspor 1928, Bolu'da 2 haftalığına kampa girdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Cüneyt Dumlupınar'ı getiren Bucaspor 1928, Bolu'da 2 haftalığına kampa girdi.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosunda Kıvanç, Melih, Efe, Lokman Gör, Onur, Yalçın Eycan, Alper Kadir, Hasan, Enes, Abdullah Balıkuv, Metin, Mustafa, Furkan, Saruhan, Cuma, Berke, Recep, Yusuf, Erhan Şentürk, Tunç Murat, Mehmet Fuat, Ege ve Emre yer aldı. Bucaspor, ligin ilk maçında 27 Ağustos'ta Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Dumlupınar, Bucaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 kampa girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 kampa girdi - Son Dakika
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