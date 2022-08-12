Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, Asbaşkan ve Tesisleşme Sorumlusu Özkan Sezer ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'dan kötü prova - Son Dakika

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