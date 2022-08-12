TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Balıkesirspor, oynadığı özel maçta Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, Asbaşkan ve Tesisleşme Sorumlusu Özkan Sezer ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'dan kötü prova - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.