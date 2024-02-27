TFF, 2 yeni kategoride milli takım kurma kararı aldı - Son Dakika
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TFF, 2 yeni kategoride milli takım kurma kararı aldı

TFF, 2 yeni kategoride milli takım kurma kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbolu Direktörlüğü'nün çalışmaları sonucunda 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı ve Kadın Futsal Milli Takımı kurulması kararı alındı. TFF yönetim kurulu üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'nin kadın futbolundaki başarısının arttığını belirterek, kurulan milli takımların kadın futbolunun gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve uluslararası başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

27.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:42
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbolu Direktörlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yeni kategoride milli takım kurulması kararı alındı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulunun 21 Şubat tarihli kararıyla 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı ve Kadın Futsal Milli Takımı kurulacak. İki takım da gelecek sezon faaliyetlerine başlayacak.

TFF'nin hukuk, kadın futbolu ve sürdürülebilirlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'nin kadın futbolundaki başarısına dikkati çekerek, "Türkiye'de kadın futbolu yükseliyor. Kadın Futbol A Milli Takımı'mızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların adeta bir rüzgar oluşturduğunu görüyoruz. 23 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı'mızın ve Kadın Futsal A Milli Takımı'mızın kurulması, Türkiye'de kadın futbolunun daha da ileriye gitmesi için can suyu olacaktır. Kurulan her iki milli takımımızın kadın futbolu ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olacağına ve çok yakında uluslararası başarılara da imza atacaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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