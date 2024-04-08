TFF, 18 Nisan 2024'te seçimli olağan genel kurul yapacak

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.

TFF, genel kurulun 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı. TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili gerekçesiyle birlikte yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL