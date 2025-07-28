TFF 2025-2026 Temsilci Listesi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu, 2025-2026 futbol sezonunda görev yapacak temsilcilerin listesini açıkladı. Muş'tan listede sadece Ferzende Emre, üst klasman temsilcisi olarak yer aldı.

Uzun yıllardır üst klasman temsilcisi görevini başarıyla sürdüren Ferzende Emre, bu sezon da görevine devam edecek. TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listede, üst klasman temsilcilerinin yanı sıra federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcileri, klasman ve yeni klasman temsilcileri de yer aldı.

Öte yandan, sezon başı seminerleri planlandı. Klasman ve yeni klasman temsilcileri için 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde; üst klasman ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcileri için ise 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde seminerler gerçekleştirilecek. - MUŞ