TFF 2026-2027 Süper Lig Harcama Limitlerini Belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar Harcama limiti (TL) Galatasaray 9.006.596.835 Fenerbahçe 6.330.032.702 Beşiktaş 4.123.397.974 Trabzonspor 2.530.783.285 Çaykur Rizespor 1.817.301.750 Samsunspor 1.124.529.320 Konyaspor 1.101.846.407 Başakşehir 1.099.918.616 Kocaelispor 953.682.308 Erzurumspor FK 893.261.956 Amedspor 893.261.956 Çorum FK 893.261.956 Gaziantep FK 817.925.936 Gençlerbirliği 805.716.149 Eyüpspor 801.174.603 Göztepe 678.239.611 Kasımpaşa 647.958.968 Alanyaspor 571.608.883

Kaynak: AA